Президент США Дональд Трамп уверен, что очередная попытка демократов объявить ему импичмент обернётся серьёзными последствиями для их собственной партии. Американский лидер заявил, что совершенно не опасается подобного сценария, отвечая на вопросы журналистов во время общения со строителями нового банкетного зала Белого дома.

«Нет, нет, ни капельки. Думаю, это бы разрушило Демократическую партию, если бы они это сделали», — подчеркнул Трамп.

При этом глава Белого дома не исключает сотрудничества с политическими оппонентами, получившими большинство в Конгрессе по итогам промежуточных выборов. Трамп рассказал, что представители Демпартии уже связывались с ним для обсуждения совместной работы. Президент готов к переговорам, однако предупредил, что воспользуется правом вето, если инициативы демократов его не устроят.

По итогам голосования 3 ноября демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса. Согласно предварительным оценкам, партия обеспечила себе необходимое большинство в Палате представителей и Сенате. Новый состав американского парламента приступит к работе в январе 2027 года.

Ещё до выборов политические противники Трампа предпринимали попытки добиться его отстранения. В частности, в сентябре Палата представителей отклонила инициативу конгрессмена-демократа Эла Грина об импичменте американского президента из-за действий иммиграционной службы США. Прекращение рассмотрения резолюции поддержали 232 законодателя, против выступили 147.

Сам Трамп уже дважды проходил через процедуру импичмента во время первого президентского срока — в 2019 и 2021 годах. Оба раза Сенат оправдывал республиканца. Так, в феврале 2021 года за признание Трампа виновным проголосовали 57 сенаторов, однако для вынесения обвинительного решения требовались две трети голосов. Тогда разбирательство было связано с событиями у Капитолия 6 января, когда сторонники политика ворвались в здание Конгресса.