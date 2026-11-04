Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность уволить главу Пентагона Пита Хегсета после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Американский лидер обсуждает дальнейшую судьбу министра обороны со своими советниками. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Трамп спрашивает помощников, стоит ли Хегсету продолжать руководить военным ведомством. Однако окончательного решения о его возможной замене президент пока не принял.

CBS отмечает, что демократы ещё до выборов добивались отставки главы Пентагона. Теперь, когда партия получила контроль над обеими палатами Конгресса, она намерена активнее выступать за его уход.

Как ранее писал Life.ru, журналистка CBS Дженнифер Джейкобс сообщила в соцсети X, что Трамп готов возложить часть ответственности за поражение республиканцев на Хегсета. По её информации, претензии также могут коснуться главы Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) адмирала Брэдли Купера и председателя Комитета начальников штабов американских вооружённых сил генерала Дэна Кейна.