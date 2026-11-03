Бывший главный военный стратег Пентагона Бретт Сильвия оказался под федеральным расследованием по подозрению в передаче закрытой информации журналистам The Wall Street Journal и The New York Times. Отстранённому генерал-лейтенанту Сухопутных войск США может грозить военный суд. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника, знакомых с обстоятельствами дела.

По данным издания, Сильвию подозревают в несанкционированном раскрытии сведений об Украине и Иране. Предполагаемые контакты с журналистами начались осенью 2025 года и продолжались в 2026-м. Среди получателей информации Axios называет корреспондента WSJ Майкла Гордона и журналиста NYT Грега Джаффе.

Как утверждают собеседники портала, генерал четыре раза не прошёл проверку на полиграфе. Позднее во время двух допросов общей продолжительностью более двух часов он якобы признал факты передачи информации. Показания записали на видео.

В материалах внутреннего расследования говорится, что Сильвия встречался с Гордоном в Пентагоне, а затем в закусочной в Арлингтоне. Во время одной из бесед он предположительно пересказал содержание секретного доклада об американской помощи Украине, используя собственные заметки. Отдельные контакты касались Ирана, включая сведения о запасах боеприпасов.

Ранее Life.ru сообщал о предполагаемых утечках секретных сведений об Украине и Иране из Пентагона. По данным Axios, Бретт Сильвия передавал журналистам информацию из закрытых военных документов, в том числе о помощи Киеву. Министр обороны США Пит Хегсет уволил генерала на прошлой неделе. Сильвия руководил управлением стратегии, планов и политики Объединённого комитета начальников штабов — подразделением, участвующим в подготовке ключевых военных решений.