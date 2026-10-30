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Опубликовано 30 октября, 02:44

Генерал США признался в передаче СМИ секретных сведений об Украине и Иране

Бретт Сильвия. Обложка © Объединённый комитет начальников штабов

Бретт Сильвия. Обложка © Объединённый комитет начальников штабов

Американский генерал-лейтенант Бретт Сильвия признал, что передавал журналистам секретные сведения об Украине и Иране. Речь идёт о бывшем руководителе управления стратегического планирования Объединённого комитета начальников штабов США. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на отчёт о расследовании.

По данным издания, Сильвия признался в утечках после четырёх неудачных проверок на полиграфе. Расследование показало, что он начал передавать секретные сведения ещё в июне 2025 года. Для общения с двумя журналистами из разных изданий генерал использовал защищённый мессенджер Signal. С одним из собеседников он также встречался лично.

«Во время встречи в закусочной Сильвия, опираясь на заметки, которые он сделал при ознакомлении с секретным докладом, устно передал сведения о помощи США Украине», — говорится в материале Axios.

Один из журналистов также задавал генералу вопросы об Иране. Сильвия заявил, что не помнит точного содержания переписки по этой теме, и отказался отвечать на вопрос. По его словам, сообщения с этим собеседником случайно удалились.

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Ранее министр обороны США Пит Хегсет отстранил Сильвию от должности. Генерал руководил управлением стратегии, планов и политики, которое в Пентагоне называют J5. Это подразделение участвует в разработке военных планов и координации действий командования с политическим руководством страны.

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Лия Мурадьян
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