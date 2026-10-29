Хегсет уволил главного военного стратега Пентагона на фоне угроз ударов по Ирану

В американском военном руководстве произошла новая громкая отставка на фоне сообщений о возможном возобновлении ударов по Ирану. Министр обороны США Пит Хегсет отстранил от должности генерал-лейтенанта Бретта Сильвию, который отвечал за стратегическое планирование в Объединённом комитете начальников штабов. Причины решения официально не объяснили, сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Сильвия возглавлял управление стратегии, планов и политики, известное в Пентагоне как J5. Это одно из ключевых подразделений, которое участвует в подготовке военных планов и согласовании действий командования с политическим руководством страны.

Отставка произошла в момент, когда администрация Дональда Трампа рассматривает возможность новой военной операции против Ирана. По данным The Atlantic, увольнение главного военного планировщика способно осложнить работу структуры, участвующей в подготовке подобных решений.

Собеседники издания утверждают, что генерал лишился поста без публичных объяснений. Его страницу удалили с официального сайта Объединённого комитета начальников штабов, а имя преемника на момент публикации не называлось.

Предполагаемой причиной кадрового решения источники называют утрату доверия со стороны Хегсета. Кроме того, у Сильвии, по сведениям журнала, возникали разногласия с заместителем министра обороны по политическим вопросам Элбриджем Колби. Официального подтверждения этих мотивов нет.

За плечами отстранённого военачальника — 32 года службы в американской армии. Ранее он командовал 101-й воздушно-десантной дивизией, а затем занял один из важнейших постов в системе стратегического планирования вооружённых сил США.

Примечательно, что Сильвия стал уже вторым руководителем J5, покинувшим должность при Хегсете. Его предшественник Джозеф Макги был вынужден уйти в отставку в октябре прошлого года.

По подсчётам The Atlantic, с момента прихода Хегсета к руководству Пентагоном свои посты оставили не менее 26 генералов и адмиралов. Сам министр ранее заявлял о намерении сократить число высших военных должностей в рамках масштабной реорганизации командного состава.

Ранее Life.ru сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо представителю иранского руководства Мохсену Резаи, чтобы выяснить, возможно ли возобновление переговоров между Вашингтоном и Тегераном. По данным The Wall Street Journal, американская сторона рассчитывает найти основу для дипломатического диалога и избежать нового витка боевых действий, однако конкретного мирного плана в послании не содержалось. На фоне сообщений о подготовке возможных ударов этот контакт стал ещё одной попыткой проверить, готов ли Иран вернуться за стол переговоров.