«Арсеналы истощены»: Политолог раскрыл, что стало последней каплей для отставки министра армии США Дрисколла

Дэниел Дрисколл ушёл с поста министра армии США из-за глубоких разногласий с главой Пентагона Питом Хегсетом и общего провала внешнеполитического курса Дональда Трампа. Об этом в беседе с Life.ru рассказал политолог и американист Дмитрий Дробницкий.

Слухи об отставке Дрисколла ходили уже очень давно. Он собирался уходить в сентябре, где-то в районе Дня труда, как он сам говорил. День труда в США — это первый понедельник сентября. У него на самом деле есть серьёзные разногласия с министром обороны Питером Хегсетом. В общем, он не очень одобрял операцию в Иране. В последнее время источники различных изданий в администрации сообщали, что он говорил: «Надо сворачиваться, потому что мы не победим, арсеналы истощены». Дальнейшая эскалация может поставить под угрозу жизни американских военнослужащих. Дмитрий Дробницкий Политолог, американист

По словам эксперта, роль сыграла и ситуация вокруг авианосца «Авраам Линкольн», хотя это уже сфера флота, а не армии, уточнил Дробницкий. Он считает, что утечки о позиции Дрисколла сильно разозлили Хегсета и Трампа. По его версии, недавний обмен ударами между США и Ираном после долгого затишья был попыткой президента и министра обороны показать, что они ещё способны бить по Ирану. Эффекта это не дало: Тегеран нанёс удар по базам в Иордании, которые находились в ведении именно Дрисколла.

Ещё один фактор, по мнению эксперта, — усиление позиций Марко Рубио в администрации. Его естественный противник — Джеймс Дэвид Вэнс, а Дрисколл считается близким другом вице-президента, которого тот и привёл в команду. Как человек Вэнса, министр оказался под давлением и фактически в опале. К тому же одного из его заместителей уволили в апреле, а сейчас могут уволить и второго. Таким образом Дрисколл оставался бы в одиночестве.

Дробницкий видит в этом продолжение распада администрации. Он напомнил, что в офисе директора Национальной разведки уже сменилось всё руководство, включая Талси Габбард и её заместителей, а теперь очередь дошла до военного ведомства. По словам аналитика, курс, который Трамп ведёт с конца 2025 года, не устраивает многих из тех, кто пришёл с ним в Белый дом, а с началом иранской кампании эти трещины пошли во все стороны.

Эксперт добавил, что Вэнс, с которым связывали возвращение к прежней линии, теряет шансы на президентство. По его словам, из окружения президента уходят союзники в Конгрессе (Марджори Тейлор Грин, Томас Мэсси), отвернулась и почти вся консервативная медиатусовка вроде Такера Карлсона и Кэндис Оуэнс. Главными причинами собеседник Life.ru называет иранскую авантюру, неспособность отказать Украине и европейцам в помощи, а также провал целого ряда политических линий. По оценке Дробницкого, внешней политики Трампа фактически не существует уже с лета 2025 года, а с началом войны в Иране это стало окончательно очевидно.

«Сейчас рассматривают кандидатуры [на место Дрисколла], скорее всего, это будет какой-нибудь третий заместитель из кадровых. После ухода Дрисколла армия США останется без руководителей, утверждённых Сенатом, что очень плохо. Ходят слухи, что на его место могут назначить нынешнего спикера Пентагона, главного пресс-представителя ведомства [Шон Парнелл]. Но это лишь слухи. Совершенно очевидно, что это будет человек, который, в отличие от Дрисколла, ориентирован не на идеологию MAGA, а на роль «свиты», — заключил Дмитрий Дробницкий.

Напомним, Дрисколл уже направил Дональду Трампу прошение об отставке. Как сообщила газета The Wall Street Journal, чиновник намерен покинуть военное ведомство в ближайшие дни. Причиной стали затянувшиеся разногласия с главой Пентагона Питом Хегсетом, которые переросли в открытое противостояние.

Дэниел Дрисколл был назначен министром армии в феврале прошлого года. На этом посту он сменил Кристин Вормут.