Bloomberg сообщил о возможной новой волне уходов из администрации Трампа

Ещё несколько высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность ухода в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, за последний месяц Белый дом уже лишился главного специалиста по связям с общественностью, ведущего юрисконсульта, одного из ключевых советников по нацбезопасности и сотрудника, отвечавшего за взаимодействие с Конгрессом.

Теперь, как утверждает Bloomberg, возможность покинуть администрацию обсуждают и другие высокопоставленные чиновники. При этом в самом Белом доме признаков серьёзной обеспокоенности кадровыми перестановками не демонстрируют.

Представитель администрации Тейлор Роджерс заявила, что кадровые изменения не повлияют на политический курс Трампа.

«Это движение более значимо, чем любой отдельный сотрудник. Миссия президента — сделать Америку великой, как никогда ранее, — будет продолжаться с прежней энергией», — сказала она.

Кадровые перестановки в окружении Дональда Трампа происходят уже не впервые. Ранее Life.ru писал об уходе одного из высокопоставленных сотрудников его администрации, что также вызвало обсуждение внутренней стабильности команды американского лидера.