Президент США Дональд Трамп может сменить пятерых представителей своей администрации после поражения республиканцев на выборах в Конгресс, предположил американист Борис Межуев. По его мнению, перестановки постараются провести до января 2027 года.

«Президент переложит ответственность за неудачу республиканцев на промежуточных выборах», — заявил политолог в беседе с «Ридусом».

Наиболее очевидным кандидатом на увольнение он назвал главу Пентагона Пита Хегсета, который раздражает демократов, республиканцев и военных. Госсекретарь Марко Рубио, напротив, может сам уйти ради подготовки к собственной избирательной кампании.