«Переложить ответственность»: Американист спрогнозировал массовые чистки в команде Трампа
Политолог Межуев: Трамп может отправить в отставку пятерых членов команды
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Президент США Дональд Трамп может сменить пятерых представителей своей администрации после поражения республиканцев на выборах в Конгресс, предположил американист Борис Межуев. По его мнению, перестановки постараются провести до января 2027 года.
«Президент переложит ответственность за неудачу республиканцев на промежуточных выборах», — заявил политолог в беседе с «Ридусом».
Наиболее очевидным кандидатом на увольнение он назвал главу Пентагона Пита Хегсета, который раздражает демократов, республиканцев и военных. Госсекретарь Марко Рубио, напротив, может сам уйти ради подготовки к собственной избирательной кампании.
Среди других возможных отставников — министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший и министр финансов Скотт Бессент. Смену главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс эксперт также считает ожидаемой.
Ранее CBS News сообщило, мол Дональд Трамп обсуждает с советниками возможное увольнение Пита Хегсета, однако сам президент отверг планы отправить главу Пентагона в отставку и положительно оценил его работу. В свою очередь, The Washington Sun назвало посла США в Индии Серджио Гора возможным преемником Марко Рубио на посту госсекретаря.