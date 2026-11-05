Посла США в Индии Серджио Гора рассматривают на место госсекретаря Марко Рубио. Также ему прочат должности главы аппарата Белого дома и заместителя госсекретаря. Об этом сообщает The Washington Sun (WS) со ссылкой на десять источников, знакомых с обсуждениями в администрации Дональда Трампа.

По данным издания, кадровые перестановки обсуждают после поражения республиканцев на промежуточных выборах. Один из американских чиновников заявил, что Гор «хочет играть более заметную публичную роль».

При этом некоторые представители Госдепартамента и республиканцы допускают уход Рубио из администрации ради подготовки к президентским выборам 2028 или 2032 года. Положение главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс также считают неустойчивым.

Сам Гор опроверг сообщения о поиске новой должности.

«Эта история — полная и абсолютная чушь. Госсекретарь Марко Рубио доказал, что он самый квалифицированный, успешный и выдающийся госсекретарь в истории. Ему нет замены, и он мой близкий друг. Я совершенно не заинтересован ни в какой другой должности», — заявил посол.

В Госдепартаменте назвали публикацию выдумкой, основанной на анонимных источниках. Представитель Белого дома также подчеркнул, что Гор не собирается менять должность, а Рубио и Уайлс «прекрасно справляются со своей работой».

Ранее Life.ru писал о разногласиях в администрации Трампа по поводу Ирана. По данным Axios, Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет скептически относились к перспективам соглашения с Тегераном, тогда как вице-президент Джей Ди Вэнс выступал за прямые переговоры.