Рубио заявил «с меня хватит» в ответ на вопрос о выборах президента США

Госсекретарь США Марко Рубио отказался обсуждать возможное участие в президентских выборах 2028 года, признавшись, что устал от постоянных вопросов журналистов на эту тему. В интервью Breitbart News он дал понять, что пока не намерен возвращаться к разговору о собственных политических перспективах.

«На данный момент я просто не буду отвечать на вопросы о выборах 2028 года. Ничего против вас не имею. Знаю, мы разговариваем впервые. Но некоторые из репортеров только об этом и спрашивают. С меня хватит», — сказал глава Госдепартамента.

Рубио объяснил свою реакцию чрезмерной занятостью. По его словам, сейчас он сосредоточен на выполнении служебных обязанностей, которые практически не оставляют свободного времени.

«У меня две работы, и я сосредоточен на них, они занимают почти весь день. Иногда, в зависимости от дня, мне не хватает часов, чтобы заниматься работой. У меня просто больше нет времени на эти вопросы», — добавил госсекретарь.

Разговор о президентских амбициях Рубио возник после его выступления в Афинах, посвящённого античному наследию и ценностям западной цивилизации. Журналистов интересовало, не изменились ли планы политика относительно выборов 2028 года. Ранее он допускал поддержку вице-президента Джей Ди Вэнса, если тот решит баллотироваться.

Сам Рубио подчеркнул, что его публичные выступления связаны с нынешней должностью, а не с подготовкой к предвыборной кампании. По его словам, представлять Соединённые Штаты на международной арене — непосредственная обязанность госсекретаря.

Ранее Life.ru рассказывал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил собственное участие в президентских выборах 2028 года. Политик признал такую возможность, однако подчеркнул, что окончательного решения пока не принял.