«Вероятность есть»: Вэнс ответил на вопрос о борьбе за Белый дом в 2028 году
Вэнс допустил участие в выборах президента США в 2028 году
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил, что будет претендовать на пост главы Белого дома на выборах 2028 года. О возможном выдвижении его спросили во время встречи с избирателями, организованной CBS News.
«Конечно, такая вероятность есть», — ответил Вэнс. При этом он пояснил, что ещё намерен обстоятельно обдумать этот вопрос.
Вэнса и госсекретаря Марко Рубио рассматривают как потенциальных претендентов на выдвижение от Республиканской партии. Действующий лидер страны Дональд Трамп ранее публично обсуждал возможность их совместного участия в кампании.
К слову, Life.ru уже рассказывал о возможном соперничестве сторонников Вэнса и Рубио за республиканскую номинацию. Американист Рафаэль Ордуханян считает, что вокруг двух политиков формируются самостоятельные лагеря внутри партии.