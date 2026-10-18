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Регион
Опубликовано 18 октября, 14:15

«Вероятность есть»: Вэнс ответил на вопрос о борьбе за Белый дом в 2028 году

Вэнс допустил участие в выборах президента США в 2028 году

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил, что будет претендовать на пост главы Белого дома на выборах 2028 года. О возможном выдвижении его спросили во время встречи с избирателями, организованной CBS News.

«Конечно, такая вероятность есть», — ответил Вэнс. При этом он пояснил, что ещё намерен обстоятельно обдумать этот вопрос.

Вэнса и госсекретаря Марко Рубио рассматривают как потенциальных претендентов на выдвижение от Республиканской партии. Действующий лидер страны Дональд Трамп ранее публично обсуждал возможность их совместного участия в кампании.

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К слову, Life.ru уже рассказывал о возможном соперничестве сторонников Вэнса и Рубио за республиканскую номинацию. Американист Рафаэль Ордуханян считает, что вокруг двух политиков формируются самостоятельные лагеря внутри партии.

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Татьяна Миссуми
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