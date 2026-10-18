«Импортировали третий мир»: Вэнс обвинил либералов в погромах во Франции
Вэнс обвинил миграционную политику либералов в массовых беспорядках во Франции
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Массовые беспорядки во Франции стали результатом многолетних ошибок западных либералов в миграционной политике. Такое мнение высказал вице-президент США Джей Ди Вэнс, обвинивший европейские власти в пренебрежении вопросами интеграции приезжих. Свою оценку происходящего американский политик опубликовал в социальной сети X.
«Западные либералы импортировали третий мир во Францию и другие страны во имя разнообразия и жалости», — написал Вэнс.
По его убеждению, сторонники либеральной политики уделяли недостаточно внимания культурным различиям и способности мигрантов адаптироваться к жизни в принимающих государствах.
Американский вице-президент выразил надежду, что французским властям удастся положить конец охватившим страну беспорядкам, прежде чем огонь уничтожит новые исторические достопримечательности.
Поводом для резкой реакции стали масштабные акции протеста, прошедшие 17 октября в различных французских городах. Изначально демонстранты выступали против роста цен и снижения уровня жизни. Однако некоторые манифестации переросли в столкновения с полицейскими, поджоги и разграбление магазинов. Для разгона агрессивно настроенных участников правоохранители применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомёты.
Ранее Life.ru сообщал об обрушении колокольни исторической мэрии Лиможа после пожара во время массовых беспорядков. Здание, возведённое в 1883 году, находилось под государственной охраной как памятник архитектуры. Пламя охватило крышу и привело к разрушению части сооружения. Во Франции также был создан кризисный штаб. Эмманюэль Макрон пообещал привлечь к ответственности участников погромов.