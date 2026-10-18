«Импортировали третий мир»: Вэнс обвинил либералов в погромах во Франции

Массовые беспорядки во Франции стали результатом многолетних ошибок западных либералов в миграционной политике. Такое мнение высказал вице-президент США Джей Ди Вэнс, обвинивший европейские власти в пренебрежении вопросами интеграции приезжих. Свою оценку происходящего американский политик опубликовал в социальной сети X.

«Западные либералы импортировали третий мир во Францию и другие страны во имя разнообразия и жалости», — написал Вэнс.

По его убеждению, сторонники либеральной политики уделяли недостаточно внимания культурным различиям и способности мигрантов адаптироваться к жизни в принимающих государствах.

Американский вице-президент выразил надежду, что французским властям удастся положить конец охватившим страну беспорядкам, прежде чем огонь уничтожит новые исторические достопримечательности.