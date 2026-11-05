Президент США Дональд Трамп постарается завершить войну с Ираном в течение 2027 года, предположил политолог Юрий Светов. По его оценке, глава Белого дома рассчитывает добиться выгодных для США условий и компенсировать политические потери.

После проигрыша республиканцев на выборах звучат ожидания, мол Вашингтон прекратит конфликт с Тегераном и возобновит помощь Украине. Однако аналитик спрогнозировал иной сценарий: Трамп продолжит давление на Иран, а отказ принять условия США могут привести к эскалации.

«Трамп, наоборот, сейчас продолжит войну с Ираном. Ему надо хоть как-то, даже в личностном плане, компенсировать поражение», — заявил собеседник NEWS.ru, допустив, что ИРИ пойдёт навстречу США по отдельным вопросам.