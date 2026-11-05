«Компенсировать поражение»: Как потеря Конгресса скажется на войне Трампа с Ираном
Политолог Светов: Трамп может завершить войну США с Ираном в 2027 году
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Президент США Дональд Трамп постарается завершить войну с Ираном в течение 2027 года, предположил политолог Юрий Светов. По его оценке, глава Белого дома рассчитывает добиться выгодных для США условий и компенсировать политические потери.
После проигрыша республиканцев на выборах звучат ожидания, мол Вашингтон прекратит конфликт с Тегераном и возобновит помощь Украине. Однако аналитик спрогнозировал иной сценарий: Трамп продолжит давление на Иран, а отказ принять условия США могут привести к эскалации.
«Трамп, наоборот, сейчас продолжит войну с Ираном. Ему надо хоть как-то, даже в личностном плане, компенсировать поражение», — заявил собеседник NEWS.ru, допустив, что ИРИ пойдёт навстречу США по отдельным вопросам.
Ранее Дональд Трамп заявил, что сам определит момент завершения войны с Ираном, подчеркнув необходимость добиться правильного результата. Тем временем лидер демократов в Сенате США Чак Шумер пообещал добиваться прекращения боевых действий после победы своей партии на выборах.