США закончат войну с Ираном, когда этого захочет президент Дональд Трамп. Об этом американский лидер заявил журналистам. При этом глава Белого дома подчеркнул, что важно добиться правильного результата.

«Когда бы я ни захотел. Однако это должно быть сделано правильно», — сказал Трамп.

Так он ответил на вопрос журналистов о сроках окончания американо-израильской операции против Ирана. Разговор состоялся во время показа строительства нового банкетного зала Белого дома.

Ранее лидер демократов в Сенате США Чак Шумер пообещал добиваться прекращения войны с Ираном после победы своей партии на промежуточных выборах в Конгресс. По его словам, к инициативе демократов уже присоединяются некоторые республиканцы.