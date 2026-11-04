Верховный руководитель Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи предупредил, что при повторении американских атак противостояние с США «примет гораздо более широкие масштабы». Об этом говорится в его послании по случаю Национального дня борьбы с мировым империализмом.

«Осуществление Ираном контроля над Ормузским проливом и уничтожение американских военных баз в странах региона были ответом на агрессию и преступления США в ходе третьей навязанной войны», — заметил в послании Хаменеи.

Эти действия он назвал ответом на агрессию США в ходе конфликта, который обозначил как «третью навязанную войну». При этом Хаменеи охарактеризовал действия Тегерана как самостоятельную региональную кампанию против империализма Штатов.

Он отверг расчёт на то, что уступки Вашингтону помогут прекратить враждебность в отношении Тегерана. Люди, придерживающиеся такого подхода, по его словам, «глубоко ошибаются». Отдельно иранский лидер остановился на событиях в Персидском заливе. Он считает, что происходящее в регионе, прежде всего в Ормузском проливе, развеяло «миф о непобедимости США».

Ранее Life.ru рассказывал, что советник верховного лидера Ирана Мохаммад Багер Зольгадр назвал перекрытие Ормузского пролива первым этапом мести. Он утверждал, что Тегеран не откроет пролив для судоходства, пока американский лидер Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху остаются у власти.