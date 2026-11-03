Ядерный удар по Ирану: Трамп ещё не решил, но бомбу уже выбрали? Оглавление Почему снова заговорили о ядерном ударе по Ирану Пикакс: что известно о подземном объекте Ирана B61-11: что умеет американская ядерная бомба Чем США могут ударить без ядерного оружия Трамп уже менял риторику: что было в июне 2025 года При чём здесь Нетаньяху и выборы в Израиле Что происходит в Иране и почему трудно проверить сообщения Чем может ответить Иран и почему важен Ормузский пролив Позиция России США вновь обсуждают удары по Ирану. По некоторым сообщениям, главный инициатор эскалации – премьер Израиля Нетаньяху. Такер Карлсон предупреждает о ядерном сценарии. В ситуации разбирается Life.ru Иран покинул Доху, США готовят бомбы: 5 сценариев удара по Пикаксу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

2 ноября 2026 года появились сообщения о подготовке удара США по Ирану. Экс-сторонник Трампа Такер Карлсон заявляет о возможном ядерном сценарии. В центре спора – подземный объект Пикакс и американская бомба B61-11. Разделяем правду и предположения, рассматриваем различные сценарии очередного обострения конфликта на Ближнем Востоке и возможного нарушения «ядерного табу».

Почему снова заговорили о ядерном ударе по Ирану

2 ноября американский журналист Такер Карлсон опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter) предупреждение: по его версии, Вашингтон может рассматривать применение ядерного оружия против подземного комплекса у иранского города Натанза (Нетенза). Карлсон утверждает, что на Дональда Трампа давит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а обычные боеприпасы якобы не способны разрушить сооружение под толстым слоем гранита. В качестве возможного средства журналист называет B61-11.

С другой стороны, публичные заявления Трампа пока не подтверждают ядерный сценарий. 16 октября в интервью Newsmax президент США прямо исключил необходимость применения ядерного оружия, хотя допустил новую атаку на гору Пикакс (под которой находится ядерный комплекс). 31 октября он заявил, что США ещё предстоит «разобраться» с одним или двумя объектами, отдельно упомянув гору, но не назвал конкретное оружие для этого нападения.

При этом Associated Press сообщило, что американские дипломаты и военные предупредили несколько стран Ближнего Востока о возможных ударах после выборов в США 3 ноября и ответных действиях Ирана. Источники агентства подчёркивали: Трамп пока не принял окончательного решения, но иранские военные вполне могут ответить на любую атаку. 2 ноября Reuters сообщило, что иранская делегация покинула Доху после консультаций с катарскими посредниками, однако проект соглашения продолжает обсуждаться, а новая встреча возможна.

Пикакс: что известно о подземном объекте Ирана

Гора Пикакс, или Кух-е Коланг Газ Ла – тоннельный комплекс примерно в двух километрах к югу от Натанза. В 2020 году Тегеран сообщал о строительстве там подземного предприятия для сборки центрифуг. МАГАТЭ запрашивало сведения и доступ инспекторов, но не получило их. На данный момент нет публичных подтверждений того, что комплекс уже используется для обогащения урана.

В публикациях встречается оценка глубины 80-100 метров, однако анализ спутниковых снимков Центра стратегических и международных исследований в США (CSIS) не позволяет установить её точно. В 2026 году исследователи зафиксировали укрепление входов и рост строительной активности, но не подтвердили наличие центрифуг. По оценке CSIS, отсутствие признаков внутренней активности может означать, что комплекс ещё не готов к обогащению. Поэтому фразу о «90 метрах гранита», которую приводит Карлсон, пока стоит рассматривать как предположение.

B61-11: что умеет американская ядерная бомба

B61-11 – модификация термоядерной бомбы семейства B61 с усиленным корпусом и носовой частью, рассчитанной на проникновение в грунт перед подрывом. Её задача в том, чтобы «заглубиться» на несколько метров и передать часть энергии взрыва грунту, усилив ударную волну в породе. По данным исследователей ядерного арсенала США, это единственная американская ядерная бомба с функцией физического проникновения в землю.

Однако «проникающая» не значит, что B61-11 способна пробить десятки метров гранита. Исследование семейства B61 указывает, что в мёрзлый грунт она могла входить примерно на 3-6 метров. Эффект подземного взрыва зависит от геологии, глубины и конструкции укреплений, поэтому гарантировать уничтожение Пикакс нельзя. B61-13 – другая модификация, предназначенная для поражения крупных площадных и некоторых особо защищённых целей; приравнивать её к проникающей B61-11 неправильно. CSIS рассматривает B61-11, B61-13 и B83-1 как разные варианты, но не сообщает о выборе конкретного боеприпаса для Ирана. Тем более Трамп, судя по всему, пока ещё не принял окончательного решения.

Бомба В61. Фото © Wikipedia

Чем США могут ударить без ядерного оружия

У Вашингтона есть и обычные противобункерные средства. Самое известное – GBU-57 MOP массой около 13,6 тонны, которую несёт стратегический бомбардировщик B-2. Во время операции «Полуночный Молот» (Midnight Hammer) в июне 2025 года США применили 14 таких боеприпасов по объектам в Фордо и Натанзе. Однако Пикакс аналитики считают особенно сложной целью даже для самых тяжёлых обычных бомб: точная глубина и устройство тоннелей неизвестны.

GBU-43/B MOAB («мать всех бомб») – тоже неядерный боеприпас, но его корпус не рассчитан на глубокое проникновение: он создаёт мощную воздушную ударную волну, а не заменяет специализированный «бункеробой».

– В июне 2025-го по Фордо и Натанзу били 14-ю GBU-57 – 13,6 тонны, максимальное проникновение 18 метров бетона или 60 метров земли. Пикаксе тогда не тронули. Не забыли – не смогли. Последовательные удары в одну воронку технически сложны и всё равно без гарантии. Трамп обещал «маму всех бомб»? Она шикарно взорвется на камеру, но это не бункеробой, – пишут авторы канала «Мэйдэй. Хроника пикирования».

Трамп уже менял риторику: что было в июне 2025 года

В июне 2025 года Трамп заявил, что примет решение об ударах по Ирану в течение «следующих двух недель». Однако в ночь на 22 июня США атаковали Фордо, Натанз и Исфахан в рамках операции «Полуночный Молот». The Washington Post писала, что публично объявленный срок мог быть частью введения Тегерана в заблуждение: подготовка к атаке уже шла, хотя президент сохранял возможность отменить приказ. Выходит, американское руководство уже меняло свое мнение: на камеры Трамп говорил одно, а делал другое.

После нового витка войны Трамп оправдывал удары утверждением, что Тегеран якобы находился в двух неделях от обладания ядерным оружием. Life.ru отмечал, что президент не уточнил, к какому периоду относится этот срок, и не привёл доказательств.

При чём здесь Нетаньяху и выборы в Израиле

На парламентских выборах в Израиле 27 октября блок Нетаньяху получил 53 места из 120 в Кнессете, оппозиция – 48, арабские партии – 19. Для большинства необходимо 61 место, поэтому премьеру предстоят коалиционные переговоры.

Axios со ссылкой на американского и израильского собеседников сообщает, что Нетаньяху настаивает на скором возобновлении военных действий после выборов в США 3 ноября. Однако Трамп пока хочет продолжить переговоры. Карлсон же настаивает: израильский премьер добивается ядерного удара ради сохранения власти.

Что происходит в Иране и почему трудно проверить сообщения

Сейчас сложно получить достоверную информацию из Ирана – страна находится в состоянии войны и на время отражения агрессии Израиля, США и их ближневосточных союзников руководство ограничило доступ журналистов, наблюдаются постоянные перебои со связью. После начала ударов США и Израиля в конце февраля 2026 года власти почти полностью отключили интернет. По данным Freedom House, блокировка продолжалась 88 дней; частичное восстановление началось 26 мая.

31 октября верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, согласно сообщению его офиса, призвал военных обеспечить «немедленный, действенный и не ограниченный географией» ответ на угрозы. Министр иностранных дел Аббас Арагчи 1 ноября заявил, что консультации через Катар продолжаются и Тегеран надеется, что Вашингтон выберет дипломатию. 2 ноября Reuters сообщило, что иранская делегация покинула Доху, но это не означает провала консультаций: проект предложений передан для обсуждения, новая встреча возможна. Тегеран связывает открытие Ормузского пролива с прекращением американской морской блокады и выполнением своих требований.

Чем может ответить Иран и почему важен Ормузский пролив

В случае новых ударов Иран может использовать ракеты и беспилотники против американских объектов, инфраструктуры союзников США и судоходства. Масштаб ответа предсказать нельзя: он будет зависеть от характера атаки и решений руководства страны.

Отдельный риск связан с Ормузским проливом – ключевым маршрутом вывоза нефти и сжиженного природного газа из Персидского залива. Угроза судоходству способна повысить стоимость страхования перевозок, увеличить сроки доставки и повлиять на мировые цены на энергоносители. Поэтому обсуждаемый Тегераном план открытия пролива – одна из центральных тем нынешних контактов через посредников.

Позиция России

Москва выступает за дипломатическое урегулирование и публично подтверждает намерение сохранять отношения с Тегераном. 19 октября Сергей Лавров посетил Иран, провёл переговоры с главой МИД Аббасом Арагчи и заявил о готовности помогать поиску взаимоприемлемого решения. Российский министр также сообщил о поставках гуманитарной помощи, медикаментов и продовольствия. В тот же период Трамп говорил, что не хочет усиливать давление на Москву, чтобы не оттолкнуть Россию от переговоров по Украине, и одновременно утверждал, что Россия оказывает Ирану меньше помощи, чем могла бы.

Есть и юридическая граница партнёрства. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и Ирана предусматривает сотрудничество в сфере безопасности, но не содержит автоматического обязательства вступить в войну на стороне партнёра. Поэтому военную помощь России Ирану в случае новой атаки нельзя считать гарантированной.

Публичная позиция Москвы – дипломатическая поддержка Тегерана и призывы к урегулированию. Одновременно Россия заинтересована в сохранении переговорного канала с США по Украине. Как будут развиваться международные контакты по этим двум линиям – покажет время.

Возможное применение бомбы B61-11 против Ирана имеет далеко идущие последствия. После Хиросимы и Нагасаки в 1945 году ядерное оружие не применялось в боевых действиях. В мире сложилось ядерное табу – особая политическая и моральная норма неприменения такого оружия, которая, однако, не зафиксирована в официальных документах. Если США пересекут этот порог, последствия будут измеряться не только разрушениями в Иране, но и тем, как другие государства станут оценивать допустимость ядерного оружия в будущих конфликтах.

Авторы Вячеслав Кокуркин