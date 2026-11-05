В администрации США пока нет единого мнения о дальнейших действиях в отношении Ирана после поражения республиканцев на выборах. Часть представителей Белого дома призывает президента Дональда Трампа усилить удары по Исламской Республике, другие выступают за завершение операции. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.