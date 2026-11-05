В окружении Трампа разошлись во мнениях о новых ударах по Ирану после выборов
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В администрации США пока нет единого мнения о дальнейших действиях в отношении Ирана после поражения республиканцев на выборах. Часть представителей Белого дома призывает президента Дональда Трампа усилить удары по Исламской Республике, другие выступают за завершение операции. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации издания, сторонники новых ударов считают, что Вашингтону необходимо добиться мира до окончания президентского срока Трампа.
«Другие считают, что Трампу следует смириться с потерями и свернуть военную операцию», — пишет газета.
Как ранее писал Life.ru, Трамп заявил, что США завершат войну с Ираном тогда, когда он сам этого захочет. В свою очередь, лидер демократов в Сенате Чак Шумер пообещал добиваться прекращения конфликта после победы своей партии на промежуточных выборах в Конгресс.
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