Президент США Дональд Трамп не намерен отправлять в отставку главу Пентагона Пита Хегсета, несмотря на появившиеся в американских СМИ сообщения о возможных кадровых перестановках. Американский лидер публично выразил доверие министру, заявив, что доволен его работой.

«Нет, я полагаю, что он очень хорошо справляется», — ответил Трамп на вопрос журналистов о возможном увольнении Хегсета.