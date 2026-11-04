Трамп заявил, что не собирается отправлять в отставку главу Пентагона Хегсета
Пит Хегсет и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Sipa USA
Президент США Дональд Трамп не намерен отправлять в отставку главу Пентагона Пита Хегсета, несмотря на появившиеся в американских СМИ сообщения о возможных кадровых перестановках. Американский лидер публично выразил доверие министру, заявив, что доволен его работой.
«Нет, я полагаю, что он очень хорошо справляется», — ответил Трамп на вопрос журналистов о возможном увольнении Хегсета.
Ранее Life.ru сообщал, что Трамп ищет ответственных за затянувшуюся войну с Ираном. По информации The Atlantic, под ударом могли оказаться Пит Хегсет и председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Источники издания утверждали, что в окружении президента растёт недовольство прогнозами военного руководства относительно хода конфликта.