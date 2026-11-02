Президент США Дональд Трамп ищет, кого из ближайшего окружения можно сделать ответственным за неспособность завершить войну с Ираном. Главными кандидатами на роль «козлов отпущения» могут стать руководитель Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники.

Именно Хегсет и Кейн были одними из ключевых военных советников американского лидера. На начальном этапе конфликта оба, по данным издания, довольно оптимистично оценивали перспективы операции, однако затянувшееся противостояние поставило их прогнозы под сомнение.

Особенно непростое положение сложилось у главы Пентагона. Как пишет The Atlantic, Хегсет не пользуется большой популярностью в Белом доме. Некоторые приближённые Трампа подозревают, что министр намеренно приукрашивает положение дел на фронте, чтобы угодить президенту. При этом доказательств сознательного введения американского лидера в заблуждение не приводится.

На фоне этих разногласий Вашингтон рассматривает дальнейшие варианты действий против Тегерана. Среди них — новые удары по иранским объектам, которые могут продолжаться от нескольких часов до нескольких недель, а также сохранение военно-морской блокады в Ормузском проливе.

Один из обсуждаемых сценариев предполагает продолжительную операцию против иранской ядерной программы. При этом часть окружения Трампа рассчитывает, что даже угроза новых ударов может заставить Тегеран вернуться за стол переговоров.

Окончательного решения о возобновлении бомбардировок американский президент пока не принял. По информации издания, в случае выбора силового сценария Трамп может сохранить свои планы в тайне до последнего момента.