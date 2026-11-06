Россия не сможет обойтись без диалога с европейскими странами, когда начнётся обсуждение будущей системы безопасности на континенте. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, участие Европы потребуется на определённом этапе урегулирования украинского конфликта.

«Поскольку так или иначе речь пойдет о будущей системе безопасности в Европе, когда будут разговоры о взаимном обеспечении безопасности России и Украины, то, конечно, без европейцев на какой-то стадии делать это будет невозможно. Поэтому потребуется разговор с европейцами», — пояснил представитель Кремля.

При этом речь идёт именно о будущих контактах. На ближайших переговорах в Абу-Даби представители Евросоюза присутствовать не будут. Встреча запланирована на 10–11 ноября и пройдёт в трёхстороннем формате с участием России, США и Украины.

Ранее Life.ru рассказывал о разногласиях внутри Евросоюза при выборе переговорщика с Россией. По данным СМИ, европейские государства пока не смогли согласовать единую кандидатуру. Среди возможных претендентов называли нескольких действующих лидеров, однако окончательного решения нет. Более того, президент Чехии Петр Павел уже сообщил, что не стремится получить роль переговорщика с Москвой. Он считает, что прежде европейцам необходимо договориться о самом формате своего участия в дипломатическом процессе.