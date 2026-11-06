Президент Чехии Петр Павел заявил, что не стремится стать представителем европейских государств на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. При этом политик выразил готовность поделиться своим опытом работы в НАТО и Евросоюзе. Об этом сообщает чешское агентство ČTK.

Соответствующее заявление Павел сделал 5 ноября после встречи глав государств Вышеградской четвёрки в словацком Тренчине. Журналисты поинтересовались, согласился бы он выступить от имени Европы на переговорах, если бы получил такое предложение.

«У меня точно нет таких амбиций. Я, конечно, был бы рад, если бы мог поделиться своим опытом работы как в НАТО, так и в Европейском союзе. Но, безусловно, именно европейские государства должны решить, кого они считают своим представителем», — ответил чешский лидер.

Поводом для вопроса стала публикация британской газеты The Telegraph. Со ссылкой на дипломатические источники издание сообщило, что Павел входит в число пяти политиков, которых европейские лидеры рассматривают в качестве возможных переговорщиков с президентом России Владимиром Путиным.

Однако президент Чехии уточнил, что его кандидатура официально не обсуждалась. Упоминание своего имени в британской прессе он назвал журналистским предположением, которое могло возникнуть из-за его прежних высказываний о необходимости участия Европы в мирном процессе.

Павел также напомнил, что европейские государства пока не выработали общего подхода к формату такого представительства. По его словам, до обсуждения конкретных кандидатов необходимо определить, каким образом Европа собирается участвовать в переговорах.

Чешский президент не исключает возможности содействовать дипломатическому процессу своим опытом. С июня 2015 года по июнь 2018 года он возглавлял Военный комитет НАТО — высший военный орган Североатлантического альянса.

Вопрос о назначении единого европейского переговорщика обсуждается на фоне опасений, что страны ЕС могут оказаться в стороне от решений по украинскому конфликту. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила вынести эту тему на обсуждение европейских лидеров, подчеркнув необходимость согласованной позиции Евросоюза.

Ранее Life.ru сообщал, что в Европе рассматривают несколько кандидатов на роль переговорщика с Россией. По данным Berliner Zeitung, одним из наиболее перспективных претендентов считается президент Финляндии Александр Стубб благодаря его контактам с Дональдом Трампом. В числе других возможных кандидатов назывались президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и руководители правительств Дании и Норвегии.