Финский политик Армандо Мема призвал главу европейской дипломатии Каю Каллас сначала добиться участия Евросоюза в переговорах по Украине, а уже потом выдвигать требования России. По его мнению, Брюссель пытается диктовать условия, хотя его представителей даже не пригласили на предстоящую встречу в Абу-Даби.

Член финской партии «Альянс свободы» посоветовал Каллас выслушать позицию Москвы и только после этого предлагать собственные варианты урегулирования.

«Попытки усилить давление на Россию ни к чему не приведут», — написал он в соцсети X.

Поводом для критики стали заявления Каллас на пресс-конференции в Брюсселе 4 ноября. Глава евродипломатии выразила надежду, что новый состав Конгресса США продолжит поддерживать Украину и усилит давление на Россию. Она также напомнила о подготовленном европейскими министрами перечне максимальных требований к Москве, который, по её мнению, позволит сбалансировать переговорные позиции.

Между тем встреча представителей России, США и Украины намечена на 10–11 ноября в Абу-Даби. Участие Евросоюза в этом раунде не предусмотрено, хотя европейские представители присоединились к подготовительным консультациям в Брюсселе, где обсуждались гарантии безопасности и восстановление Украины.

Ранее Life.ru рассказывал, что Евросоюз до сих пор не определился с кандидатурой единого переговорщика с Россией. По словам дипломатического источника в Брюсселе, страны объединения несколько месяцев не проводили серьёзных консультаций на эту тему. Причиной стали внутренние разногласия: государства ЕС не смогли договориться ни о необходимости прямого диалога с Москвой, ни о полномочиях будущего представителя.

При этом другой дипломатический источник допускал возвращение к вопросу о переговорщике после выборов в Конгресс США. По его оценке, решение Брюсселя будет зависеть от дальнейшей политики Вашингтона. В Кремле, в свою очередь, назвали будущий диалог с европейскими государствами неизбежным, поскольку урегулирование украинского конфликта затронет вопросы безопасности всего континента.