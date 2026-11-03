Евросоюз может приступить к серьёзному обсуждению кандидатуры переговорщика с Россией только после выборов в Конгресс США. Решение будет зависеть от новой расстановки политических сил в Вашингтоне и реакции администрации Дональда Трампа. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

«Вопрос о переговорщике [с Россией] и мандате этих переговоров может встать в Европе, когда станет известна новая расстановка сил в США после выборов в Конгресс и реакция на их результаты администрации Дональда Трампа», — заявил собеседник агентства.

По его словам, в Евросоюзе рассчитывают, что после американских выборов Вашингтон может вернуться к политике усиленного давления на Москву. Если такой сценарий реализуется, необходимость назначения отдельного европейского переговорщика может исчезнуть.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль назвал главное условие для назначения переговорщика от Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва положительно отнеслась бы к появлению европейского представителя, если тот действительно стремится содействовать мирному урегулированию. Его слова прозвучали на фоне сообщений о возможном выдвижении президента Финляндии Александра Стубба на эту роль.