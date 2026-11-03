Евросоюз пока не обсуждает назначение специального представителя для переговоров с Россией по украинскому конфликту. За последние месяцы страны объединения не проводили серьёзных консультаций по этому вопросу. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

«Консультаций о кандидатуре европейского переговорщика с Россией по Украине за последние месяцы не было», — заявил собеседник агентства.

По его словам, главной причиной отсутствия обсуждений стали разногласия внутри самого Евросоюза. Государства объединения до сих пор не пришли к единому мнению о необходимости прямого диалога с Москвой.

Кроме того, страны ЕС пока не определили возможные полномочия будущего переговорщика и круг вопросов, которые он мог бы обсуждать с российской стороной. Источник подчеркнул, что без согласования целей и формата переговоров обсуждать конкретных кандидатов на эту роль преждевременно.

Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле назвали диалог с европейскими странами неизбежным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители ЕС не смогут присоединиться к предстоящим трёхсторонним переговорам Москвы, Киева и Вашингтона в Абу-Даби. При этом он подчеркнул, что в будущем европейские государства придётся привлечь к обсуждению новой системы безопасности на континенте.