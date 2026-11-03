Соединённые Штаты и Россия не могут самостоятельно решать вопрос о вступлении Украины в Евросоюз, поскольку такое решение зависит от европейских государств. Об этом на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом в Берлине заявил Владимир Зеленский, подчеркнув, что Вашингтон необходим Киеву прежде всего для формирования совместных гарантий безопасности.

«Это просто невозможно. Америка и Россия, при всём уважении к Америке, не могут решать, будет ли Украина членом Европейского союза. Для этого нужна поддержка других стран, и все эти страны находятся в Европе. Америка нужна для совместных гарантий безопасности европейцев и американцев», — заявил Зеленский.

При этом украинский политик допустил проведение трёхсторонних переговоров с участием России, США и Украины, если речь идёт о конкретных шагах по снижению напряжённости. Однако, по его словам, европейские партнёры должны оставаться вовлечёнными в дипломатический процесс. Зеленский пояснил, что европейские представители могут участвовать в консультациях на уровне советников по национальной безопасности, получать информацию об итогах встреч или присоединяться к последующим обсуждениям непосредственно за столом переговоров.