Страны Евросоюза не могут согласовать кандидатуру представителя для переговоров с Россией. Об этом пишет портал Rapporteur, оценивая шансы на прорыв в этом вопросе как «ничтожно малые».

По данным издания, разногласия вокруг выбора переговорщика «разрывают на части» сообщество. Единой позиции по кандидатуре у государств ЕС пока нет.

Ранее Politico сообщало, что европейские страны обеспокоены своей ролью в переговорах по Украине и ищут человека, который мог бы представлять их интересы.

Как писал Life.ru со ссылкой на The Telegraph, среди возможных переговорщиков рассматриваются премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер Дании Метте Фредериксен и глава правительства Норвегии Йонас Гар Стёре.

Москва неоднократно заявляла о готовности обсуждать с европейскими странами архитектуру безопасности с учётом интересов обеих сторон. Владимир Путин также соглашался, что переговоры о будущей безопасности России и Украины должны затрагивать вопросы безопасности Европы.