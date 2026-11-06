Переговоры по Украине в Брюсселе прошли продуктивно и помогли обсудить ключевые вопросы будущего мирного соглашения. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил, что Вашингтон вместе с Киевом, НАТО и европейскими партнёрами сосредоточился на гарантиях безопасности для Украины и всей Европы.

«США провели продуктивные и предметные дискуссии с Украиной, НАТО и нашими европейскими партнёрами по двум важным и взаимосвязанным элементам прочного мира: гарантиям безопасности для Украины и более широкой европейской архитектуре безопасности», — написал Кушнер в соцсети X.

По его словам, Вашингтон стремится учесть интересы безопасности всех сторон. Для этого участники переговоров обсуждают практические меры, которые устроят каждого и помогут снизить риск новых столкновений в будущем.

Кушнер также рассказал о подготовке к предстоящим переговорам в Абу-Даби. Сейчас США работают с обеими сторонами украинского конфликта над конкретными предложениями, чтобы сделать следующую встречу максимально содержательной и добиться продвижения к мирному урегулированию.

Он подчеркнул, что главная задача американской стороны — довести переговоры до всеобъемлющего соглашения, которое обеспечит долгосрочный мир.

Перед встречей в Абу-Даби США обсуждают с партнёрами конкретные предложения по гарантиям безопасности. Что вынесут на переговоры 10-11 ноября — в хабе Life.ru.

Ранее Life.ru писал, что перед встречей в Брюсселе Кушнер обозначил цели Вашингтона. США рассчитывают не только остановить боевые действия на Украине, но и договориться о надёжных механизмах безопасности, которые помогут предотвратить возобновление конфликта.