Вашингтон намерен добиться не только прекращения боевых действий на Украине, но и создания долгосрочных механизмов безопасности, которые исключат возобновление конфликта. Об этом написал спецпосланник президента США Джаред Кушнер в соцсети X.

По его словам, американская администрация по поручению президента Дональда Трампа ведёт активную работу со всеми участниками переговоров, стремясь выработать условия устойчивого мирного соглашения. При этом усилия Вашингтона направлены не только на завершение нынешнего противостояния, но и на формирование более широкой системы безопасности, которая позволит избежать нового столкновения после прекращения огня.

Очередной раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби. Американскую сторону на встрече будут представлять Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Как ранее писал Life.ru, Уиткофф подтвердил проведение переговоров России и Украины при посредничестве Вашингтона. Участники встречи обсудят прекращение конфликта, гарантии безопасности после завершения боевых действий и меры по снижению напряжённости. Переговоры проведут представители сторон, а не главы государств.