Кремль обнародует полный состав российской делегации на предстоящих трёхсторонних переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Своевременно», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, когда станут известны имена всех участников переговоров с российской стороны.