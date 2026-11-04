Песков пообещал раскрыть состав делегации РФ на переговорах в Абу-Даби
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Кремль обнародует полный состав российской делегации на предстоящих трёхсторонних переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Своевременно», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, когда станут известны имена всех участников переговоров с российской стороны.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что переговоры России, США и Украины в Абу-Даби планируется провести на экспертном уровне. Он уточнил, что состав российской делегации определит Владимир Путин. При этом стороны рассматривают предстоящую встречу как очередной этап обсуждения украинского урегулирования.