Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выступила против пересмотра существующей архитектуры безопасности Европы, основанной на НАТО и ЕС. По её словам, Брюссель намерен сохранить действующие механизмы и добиваться включения в них Украины. Об этом сообщает Reuters.

«У нас уже существует европейская архитектура безопасности. НАТО и Европейский союз выполняют в ней свои роли. Мы должны обеспечить интеграцию Украины в эту архитектуру», — заявила Каллас на пресс-конференции в Варшаве.

Глава евродипломатии подчеркнула, что Россия не должна обладать правом вето при принятии решений о европейской безопасности. По её мнению, государства региона должны самостоятельно определять своё участие в международных объединениях.

При этом Каллас потребовала обеспечить Евросоюзу место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Она считает, что мирное соглашение не может быть выработано без участия Брюсселя, поскольку затрагивает интересы европейских государств.

Заявление прозвучало на фоне предложений Вашингтона обсудить более широкую систему безопасности в Европе. Ранее спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил, что для достижения долгосрочного мира необходимы договорённости с участием России и американских союзников по НАТО.

Российская сторона также считает, что вопросы будущей безопасности невозможно будет решить без европейских государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 ноября заявил, что на определённом этапе переговоры с европейцами потребуются, однако Москва пока не видит их готовности к такому диалогу.

«Они даже пока не могут определиться с тем, кто от их лица может разговаривать», — отметил представитель Кремля.

Таким образом, подходы сторон к будущей системе безопасности Европы пока различаются. Вашингтон допускает обсуждение более широких договорённостей с Россией, тогда как Каллас делает акцент на сохранении действующих структур НАТО и Евросоюза.