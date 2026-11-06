Евросоюз пытается добиться участия своего представителя в переговорах России, США и Украины, однако не проявляет заинтересованности в полноценном диалоге с Москвой. Такое мнение высказал посол РФ в Ирландии Юрий Филатов в интервью «Известиям».

По словам дипломата, европейские политики сейчас сосредоточены не на восстановлении серьёзных и ответственных отношений с Россией, а на поиске подходящего человека, который мог бы представлять Брюссель в процессе украинского урегулирования.

«[Дискуссии европейцев направлены], скорее, на поиск того, кому сподручнее доверить миссию так называемого переговорщика от ЕС, которого в Брюсселе надеются втиснуть в переговорный процесс Россия — США — Украина», — заявил Филатов.

Посол считает, что истинная цель такого назначения заключается не в содействии мирному урегулированию. По его оценке, европейский представитель должен будет контролировать позицию Киева и не допускать его отхода от курса, определённого в Брюсселе.

Филатов утверждает, что Евросоюз заинтересован в продолжении конфликта и намерен следить за тем, чтобы украинские власти не отступали от навязанной им задачи — «войны до последнего украинца».

Ранее Life.ru сообщал, что в Евросоюзе пока не ведутся предметные переговоры о назначении специального представителя для диалога с Россией. По словам дипломатического источника в Брюсселе, за последние месяцы страны объединения не проводили серьёзных консультаций по этому вопросу. Причиной стали разногласия между государствами ЕС, которые до сих пор не договорились ни о необходимости прямого диалога с Москвой, ни о полномочиях будущего переговорщика.