Россия протянула руку, а НАТО схватилось за оружие: 5 лет, которые альянс потратил на подготовку к войне Оглавление 2021 год: Москва предлагает правила, НАТО настаивает на открытых дверях Январь 2022 года: переговоры состоялись, но компромисса не нашлось Северный фланг: расширение НАТО на фоне конфликта Суверенная политика: от оборонной повестки к многополярности 2025-2026 годы: противостояние становится долгосрочной стратегией В конце 2021 года Москва предложила США и НАТО договориться о юридических гарантиях безопасности. Пять лет спустя альянс продолжает расширяться на Восток и планирует довести оборонные расходы союзников до 5% ВВП. Life.ru разбирает хронологию противостояния. Пять лет эскалации противостояния России и НАТО: причины и последствия. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

2021 год: Москва предлагает правила, НАТО настаивает на открытых дверях

Противоречия накапливались десятилетиями, но в 2021 году спор перешёл в открытую фазу. На саммите в Брюсселе 14 июня лидеры НАТО заявили, что действия России угрожают евроатлантической безопасности, и раскритиковали наращивание вооруженных сил вокруг Украины. Одновременно коммюнике саммита сохраняло готовность к диалогу, но лишь при условии взаимности.

Осенью напряжённость усилили сообщения о российских войсках у украинских границ. В ноябре Владимир Зеленский говорил почти о 100 тыс. военнослужащих; украинское Минобороны ранее оценивало численность примерно в 90 тыс. В декабре The Washington Post передала американскую оценку возможного развёртывания до 175 тыс. человек на этом направлении в будущем. Москва отрицала планы нападения и называла перемещение войск на своей территории внутренним делом.

В октябре конфликт затронул дипломатические каналы. После отзыва аккредитации у восьми российских дипломатов Сергей Лавров объявил о приостановке с 1 ноября работы постпредства России при НАТО. Москва также прекратила деятельность военной миссии связи и Информационного бюро альянса в Москве. Подробности решения смотрите в материале Life.ru о закрытии дипмиссий.

Кульминацией года стали проекты соглашений, опубликованные 17 декабря. Москва предлагала закрепить принцип равной и неделимой безопасности, отказаться от дальнейшего расширения НАТО, включая вступление Украины, и ограничить размещение дополнительных сил и вооружений в Европе. Отсылка к 27 мая 1997 года означала ограничение новых развёртываний сверх уровня на тот момент. Фактически Россия требовала отказаться от курса Бухарестского саммита 2008 года, где НАТО заявило, что Украина и Грузия в будущем станут его членами. Это стало логичным продолжением последовательной позиции нашей страны: НАТО не должно расширяться на Восток, к нашим границам.

– Если они пошли на контакт, то это уже знак того, что российская стратегическая озабоченность принимается во внимание, начнётся постепенная смена политической философии, – заявил тогда политолог Борис Межуев.

Саммит НАТО в Брюсселе. Фото © ТАСС / OLIVIER MATTHYS / POOL

Январь 2022 года: переговоры состоялись, но компромисса не нашлось

В начале 2022 года состоялись переговоры сторон: 12 января прошло заседание Совета Россия – НАТО, а 26 января альянс передал Москве письменные предложения. НАТО было готово обсуждать снижение рисков и контроль над вооружениями, но подтвердило политику «открытых дверей». Москва настаивала, что безопасность одного блока не должна обеспечиваться за счёт соседей. Согласовать общую формулу не удалось.

После 24 февраля 2022 года контакты России и НАТО были почти полностью свёрнуты. На саммите в Мадриде альянс назвал Россию «наиболее значительной и непосредственной угрозой» безопасности союзников. Москва объясняла свои действия необходимостью устранить угрозы национальной безопасности и противодействовать продвижению инфраструктуры НАТО.

Северный фланг: расширение НАТО на фоне конфликта

4 апреля 2023 года Финляндия стала 31-м членом НАТО, а 7 марта 2024-го Швеция – 32-м. Обе страны прежде придерживались политики военного неприсоединения. Вступление они объясняли изменившейся оценкой безопасности после начала СВО. Для России это изменило обстановку в Северной Европе и Балтийском регионе и увеличило протяжённость границы с альянсом.

– Это негативное развитие событий, причём в первую очередь для самого финского народа. Потому что безопасность Финляндии отныне обеспечивать будет гораздо несопоставимо сложнее, – поделился мнением сенатор Константин Долгов.

Хельсинки и НАТО представляли членство как способ укрепить оборону. Для России это означало необходимость учитывать новые условия на северо-западном направлении.

Почему Швеция и Финляндия вступили в НАТО. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrzej Rostek

Суверенная политика: от оборонной повестки к многополярности

Менялась и внешнеполитическая концепция России. 31 марта 2023 года Президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию документа. В нем закрепили характеристику России как самобытного государства-цивилизации и одного из суверенных центров мирового развития. Москва заявила, что не считает себя врагом Запада и допускает восстановление отношений на основе суверенного равенства — при признании новых реалий многополярного мира.

Суверенитет касается не только границ и обороны, но и самостоятельности внутреннего курса. В условиях проведения Специальной военной операции и противостояния России с коллективным Западом началась полномасштабная гибридная война. Информационное противостояние довольно быстро выявило агентом влияния внутри страны, и 1 декабря 2022 года начал действовать Федеральный закон №255-ФЗ о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием. Многие предатели России бежали за рубеж, стали активнее поливать страну грязью, но продолжали получать доходы от источников внутри страны.

Однако даже после введения против России рекордного числа санкций в истории власти продолжили отстаивать свою позицию совместно с партнерами: эпоха моно- и биполярного мироустройства завершилась, Запад в лице США и их союзников не могут определять глобальную повестку без учета мнения других стран. 20 мая 2026 года Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали декларацию о многополярном мире, закрепившую суверенное равенство и неделимость безопасности. Разработка новой концепции и обсуждение ее параметров продолжились в рамках БРИКС, ШОС и других организаций сотрудничества.

2025-2026 годы: противостояние становится долгосрочной стратегией

На саммите в Гааге 25 июня 2025 года страны НАТО договорились к 2035 году направлять на оборону и связанные с безопасностью расходы 5% ВВП: минимум 3,5% – на основные военные потребности, до 1,5% – на инфраструктуру, устойчивость и оборонную промышленность. Это означает, что альянс решил наращивать свои военные возможности в долгосрочной перспективе.

На саммите в Анкаре 8 июля 2026 года члены НАТО подтвердили этот курс и вновь назвали Россию долгосрочной угрозой. Декларация предусматривает ускорение оборонных закупок и дальнейшую поддержку Украины, а также закрепляет стратегию сдерживания на годы вперёд.

При этом Москва неоднократно заявляла о готовности к восстановлению отношений. 29 октября 2026 года Президент России Владимир Путин сообщил, что наша страна поддерживает шаги по возвращению к полноценным связям с европейскими странами. В том же месяце сообщалось о грядущих манёврах альянса вблизи российских рубежей.

– Это своего рода «зондирование почвы»: мы объявляем о возможном размещении войск на границах, а затем наблюдаем, как Россия отреагирует, где и как будут располагаться наши позиции, – объяснил политолог доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

За пять лет спор о гарантиях безопасности перерос в полномасштабный конфликт. НАТО расширилось на север и начало долгосрочное перевооружение, Россия продолжает защищать возможность самостоятельно определять внешнеполитический курс и развитие многополярных форматов.

В результате за пять лет отношения Россия и НАТО практически зашли в тупик: прежние механизмы взаимодействия не работают, а новые правила не согласованы. Пять лет назад Москва предлагала договориться о принципах европейской безопасности, но сегодня этот вопрос остаётся открытым. От способности крупнейших игроков найти точки соприкосновения зависит устойчивость Европы.

Авторы Вячеслав Кокуркин