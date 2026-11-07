Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что намерен съездить с Владимиром Зеленским в Швейцарские Альпы и отметить завершение конфликта на Украине пьянкой. Заявление прозвучало в эфире нидерландской программы Pauw & De Wit.

По словам Рютте, они с Зеленским уже обсуждали, как проведут время после окончания боевых действий. Генсек НАТО предложил отправиться в горы и отпраздновать наступление мира.

«Мы напьёмся вдрызг где-нибудь в швейцарских Альпах. Сядем на вершине и будем пить до потери сознания. Таков наш план», — заявил Рютте.

Глава альянса пояснил, что часто встречается с Зеленским в рамках официальных мероприятий. Перед переговорами с участием делегаций они обычно беседуют наедине. Помимо политических вопросов, собеседники обсуждают личные обстоятельства и трудности, связанные с занимаемыми должностями.

Рютте отметил, что хотел бы увидеть украинского главаря без постоянного сопровождения охраны. По его словам, Зеленский сам говорил о желании отдохнуть в швейцарских горах после завершения конфликта. Генсек НАТО предложил взять на себя организацию застолья и привезти красное вино.

Во время интервью Рютте также затронул вопрос дальнейшей поддержки Украины. Он подчеркнул, что США по-прежнему играют ключевую роль в обеспечении Киева военной помощью. По мнению главы альянса, европейские государства не могут полностью заменить Вашингтон в этом вопросе.

Ранее Марк Рютте объяснил своё обращение к президенту США Дональду Трампу со словом «папочка». Генсек НАТО признал, что не учёл особенности английского языка и не ожидал такой реакции на шутку. Необычная фраза прозвучала на саммите альянса в Гааге летом 2025 года, когда американский лидер сравнил конфликт Израиля и Ирана с детской ссорой. Рютте поддержал аналогию и упомянул строгого родителя, который должен вмешаться в происходящее. Позднее Белый дом использовал прозвище в шуточном видеоролике, а затем появились сувениры с аналогичной надписью. Глава НАТО рассказал, что теперь ему придётся долго вспоминать об этом эпизоде. При этом он положительно оценил чувство юмора Трампа и объяснил произошедшее трудностями перевода.