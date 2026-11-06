Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что неудачная шутка о Дональде Трампе будет преследовать его ещё долго. Политик объяснил, почему назвал американского президента «папочкой», и заявил, что всему виной особенности перевода с нидерландского языка.

Объяснение прозвучало во время выступления Рютте в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне. Когда журналисты напомнили ему о нашумевшем обращении, генсек НАТО рассмеялся и признался, что недооценил смысловые оттенки английского слова daddy.

История началась в июне 2025 года на саммите НАТО в Гааге. Тогда Трамп резко высказался об Иране и Израиле, сравнив их конфликт с дракой детей. Рютте подхватил эту аналогию и пошутил, что иногда отцу приходится разговаривать с детьми жёстко.

По словам политика, он имел в виду именно образ строгого родителя, а не хотел обращаться к американскому лидеру как к собственному отцу. Однако выбранное английское слово оказалось гораздо более двусмысленным, чем он предполагал.

Шутку быстро подхватил сам Трамп. После возвращения с саммита Белый дом опубликовал ролик «Папочка дома», а затем появились футболки с аналогичной надписью.

Рютте рассказал, что лишь позднее осознал, насколько необычно прозвучали его слова. При этом реакция президента США его развеселила. Генсек НАТО признал языковую ошибку и добавил, что теперь ему придётся жить с последствиями этой шутки.

Несмотря на неловкость, политик не стал критиковать Трампа за использование прозвища. Напротив, он отметил чувство юмора американского президента и объяснил, что подобные недоразумения иногда случаются, когда человек говорит не на родном языке.

История с прозвищем «папочка» получила неожиданное продолжение осенью 2026 года. Как сообщал Life.ru, 15 октября норвежский профессор Гленн Диесен высмеял Марка Рютте после заявления об отсутствии непосредственной угрозы странам НАТО со стороны России. Учёный иронично предположил, что смена риторики генсека могла быть связана со звонком Трампа, вновь использовав прозвище американского президента.