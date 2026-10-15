«Папочка» позвонил? Рютте сменил тон в отношении России и нарвался на насмешки
Профессор Диесен высмеял Рютте после его слов об угрозе со стороны РФ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Слова генсека НАТО Марка Рютте об отсутствии непосредственной угрозы со стороны России вызвали ироничную реакцию у норвежского профессора Гленна Диесена. Учёный предположил, что смягчение риторики руководителя альянса могло быть связано с вмешательством президента США Дональда Трампа.
Поводом для насмешки стало заявление Рютте о том, что в настоящее время Москва не представляет непосредственной опасности для государств НАТО. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии обратил внимание на изменение тона генсека и решил напомнить ему одну историю.
«Вдруг Россия перестала быть непосредственной угрозой? Может, «папочка» позвонил подчиненным и велел им сбавить тон?» — написал Диесен в соцсети X.
Слово «папочка» появилось в комментарии не случайно. Именно так Рютте ранее выразился на саммите НАТО, когда обсуждал высказывания американского лидера.
Тогда Трамп сравнил Иран и Израиль с детьми, которые устроили драку. Генсек альянса подхватил аналогию и заметил, что «папочка иногда должен выражаться жестко».
Теперь профессор обернул эту фразу против самого Рютте, намекнув на возможное влияние Вашингтона на его заявления. При этом о каких-либо указаниях со стороны Трампа Диесен не сообщал — его комментарий носил ироничный характер.
Ранее Марк Рютте неоднократно называл Россию главной угрозой для НАТО и призывал страны альянса увеличивать военные расходы. В марте 2025 года он заявил, что Москва остаётся наиболее серьёзной и прямой опасностью для блока, а позднее допустил возможность нападения РФ на союзников в течение пяти лет. Однако в июле 2026 года высокопоставленный представитель НАТО сообщил об отсутствии признаков подготовки России к конфликту. В Москве также отвергали заявления о намерении напасть на страны альянса.
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