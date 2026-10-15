«Папочка» позвонил? Рютте сменил тон в отношении России и нарвался на насмешки

Слова генсека НАТО Марка Рютте об отсутствии непосредственной угрозы со стороны России вызвали ироничную реакцию у норвежского профессора Гленна Диесена. Учёный предположил, что смягчение риторики руководителя альянса могло быть связано с вмешательством президента США Дональда Трампа.

Поводом для насмешки стало заявление Рютте о том, что в настоящее время Москва не представляет непосредственной опасности для государств НАТО. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии обратил внимание на изменение тона генсека и решил напомнить ему одну историю.

«Вдруг Россия перестала быть непосредственной угрозой? Может, «папочка» позвонил подчиненным и велел им сбавить тон?» — написал Диесен в соцсети X.

Слово «папочка» появилось в комментарии не случайно. Именно так Рютте ранее выразился на саммите НАТО, когда обсуждал высказывания американского лидера.

Тогда Трамп сравнил Иран и Израиль с детьми, которые устроили драку. Генсек альянса подхватил аналогию и заметил, что «папочка иногда должен выражаться жестко».

Теперь профессор обернул эту фразу против самого Рютте, намекнув на возможное влияние Вашингтона на его заявления. При этом о каких-либо указаниях со стороны Трампа Диесен не сообщал — его комментарий носил ироничный характер.