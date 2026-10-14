Генсек НАТО не увидел прямой угрозы со стороны России

НАТО не располагает данными о подготовке Россией нападения на страны альянса. Генсек организации Марк Рютте заявил об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии.

По словам Рютте, в настоящее время Североатлантический альянс не видит непосредственной угрозы своей территории. При этом организация намерена отслеживать возможное сосредоточение российских сил.

Генсек подчеркнул, что при появлении признаков подготовки нападения НАТО готова отреагировать. Он также заявил, что у альянса есть необходимые оборонные планы для защиты государств-членов.

Рютте вновь назвал НАТО оборонительным объединением и заявил, что оно не собирается нападать на другие государства. По его словам, подобные действия не отвечают интересам альянса.

При этом в последние годы НАТО расширила военное присутствие на восточном фланге. Согласно данным самого альянса, к 2026 году количество многонациональных боевых групп там выросло с четырёх до девяти.

Одну из новых групп сформировали в Финляндии. Таким образом, заявления об отсутствии непосредственной угрозы прозвучали на фоне продолжающегося усиления военного присутствия альянса у российских границ.