«Удары по суверенному государству»: Минск выступил против «Теории победы» НАТО

Белоруссия выступила против новой военной стратегии НАТО «Теория победы», заявив, что она предусматривает превентивные удары по территории республики. В Минске считают подобные планы угрозой безопасности страны и предупреждают о риске дальнейшей эскалации. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

Причиной для реакции стало выступление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича на Варшавском форуме по безопасности. Американский генерал представил концепцию действий альянса в случае масштабного вооружённого конфликта.

По словам Варанкова, стратегия допускает применение беспилотников и наземных роботизированных комплексов для нанесения упреждающих ударов по объектам на белорусской территории. Дипломат подчеркнул, что Минск считает такие сценарии недопустимыми.

«Без каких-либо угроз со стороны Беларуси, без реальных предпосылок к конфликту НАТО строит планы по наращиванию военного присутствия у границ и нанесению ударов по территории суверенного государства», — заявил представитель МИД.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что под заявлениями об обороне альянс фактически создаёт условия для возможной военной эскалации. Варанков также назвал риторику НАТО всё более агрессивной.

При этом сам Гринкевич представлял «Теорию победы» как стратегию отражения потенциального нападения на страны НАТО. Она предполагает три этапа: остановку наступающих сил на границе, сдерживание дальнейшего продвижения и, если атака продолжится, уничтожение военных возможностей противника, включая системы управления и снабжения. Генерал подчеркнул, что альянс не считает войну неизбежной.

Белорусский МИД, в свою очередь, настаивает на оборонительном характере военной доктрины республики. Варанков призвал западные государства отказаться от дальнейшего обострения отношений и вернуться к переговорам.

«Мы последовательно выступаем за открытость, деэскалацию и равноправный диалог. Призываем западных коллег проявить здравомыслие и приступить к совместной работе над восстановлением взаимного доверия», — заключил дипломат.

Ранее Life.ru сообщал о разработке новой стратегии НАТО. Концепция «Теория победы» предполагает широкое использование беспилотников, искусственного интеллекта и высокоточного оружия для отражения возможного нападения на восточный фланг альянса. В центре внимания — оперативное подавление наступающих сил и нарушение работы их командных структур.