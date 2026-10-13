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Опубликовано 13 октября, 07:03

Захарова назвала дурдомом «Теорию победы» НАТО в конфликте с Россией

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Стратегия НАТО «Теория победы» по действиям альянса в случае вооружённого конфликта с Россией вызвала ироничную реакцию в МИД России. Официальный представитель министерства Мария Захарова назвала происходящее дурдомом.

«Дурдом на выезде»,высказалась российский дипломат о плане в беседе с РИА «Новости»

Внимание привлекло противоречие в том, что альянс готовится к такому сценарию, хотя его представители не ожидают войны с Россией в ближайшее время.

НАТО представит «Теорию победы» на Варшавском форуме с Зеленским
НАТО представит «Теорию победы» на Варшавском форуме с Зеленским

Как писал Life.ru, главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич представил стратегию действий альянса на случай вооружённого конфликта с Россией. На Варшавском форуме по безопасности он подчеркнул, что не ожидает начала войны в ближайшее время.

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Лия Мурадьян
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