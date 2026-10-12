НАТО представит «Теорию победы» на Варшавском форуме с Зеленским

Главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич представит стратегию «Теория победы», которая должна подготовить альянс к возможному крупномасштабному вооружённому конфликту. Об этом сообщила пресс-служба Варшавского форума по безопасности.

Стратегия предусматривает подготовку к конфликту высокой интенсивности, а также наращивание промышленного и военного потенциала альянса. По замыслу разработчиков, это позволит НАТО не только отвечать на возможную агрессию, но и создать условия, при которых продолжение конфликта станет слишком затратным для противника.

«Теория победы» знаменует переход к новому подходу к будущему войны — от одного лишь сдерживания к созданию реальных возможностей для победы. В её основе лежит формирование военного и промышленного потенциала, который позволит Альянсу не только эффективно отвечать на агрессию, но и создавать условия, при которых продолжение конфликта станет для противника слишком дорогостоящим. Особое значение эта концепция приобретает на фоне долгосрочной трансформации европейской архитектуры безопасности, вызванной конфликтом России и Украины», — пишет пресс-служба.

Презентация стратегии состоится в Варшаве 12–13 октября. Особое внимание в документе уделили 2029 году, который определили как контрольный рубеж для подготовки армий США и европейских стран к потенциальным угрозам.

В международном форуме участвуют более 2,5 тыс. человек из 90 государств. Среди участников также заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска и председатель Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Киевский лидер Владимир Зеленский присоединится к дискуссиям дистанционно.

«Украина, чьё сопротивление уже более четырёх лет определяет европейское мышление в сфере безопасности, займёт особое место в программе форума», — отметила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Гринкевич готовит «Теорию победы» для НАТО на случай нападения России. Представитель генерала, полковник Мартин О’Доннелл, заявил, что основная задача стратегии заключается в сохранении военного преимущества альянса.