Главком НАТО представил «Теорию победы» над Россией, но есть нюанс

Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич представил стратегию действий альянса на случай вооружённого конфликта с Россией, получившую название «Теория победы». При этом на Варшавском форуме по безопасности он подчеркнул, что не ожидает начала войны в ближайшее время.

«Эта стратегия согласована всеми 32 союзниками, так что она представляет и включает каждого из нас. Другими словами, это наша теория победы. Перед описанием этой теории более детально позвольте мне прояснить: я не считаю, что конфликт неизбежен или грозит в ближайшее время. Это не так», — заявил Гринкевич.

Представленная концепция предполагает, что в случае нападения силы альянса должны сначала остановить наступление, а затем лишить противника возможности продолжать боевые действия. Генерал подчеркнул, что целью НАТО не является нанесение противнику стратегического поражения.

«Мы не стремимся нанести нашему противнику стратегическое поражение и не нуждаемся в этом. Напротив, мы стремимся лишь пресечь любую атаку на корню, лишить противника возможности захватить и удержать нашу территорию», — пояснил главком.

По словам Гринкевича, НАТО готово приступить к боевым действиям уже сегодня, однако продолжит ежедневно тренироваться и совершенствовать оборону. Выступление генерала состоялось 12 октября на Варшавском форуме по безопасности, который продлится два дня.

Ранее Life.ru сообщал, что НАТО разрабатывает «Теорию победы» на случай военного столкновения с Россией. Согласно опубликованным Bloomberg сведениям, концепция предусматривает использование беспилотников, искусственного интеллекта и других технологий для сдерживания противника на восточном фланге альянса.