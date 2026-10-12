Войска НАТО хотят перебросить ближе к России: Постпред США назвал необходимые меры

НАТО необходимо подготовить военную инфраструктуру для переброски войск из Западной Европы в Восточную на фоне возможного конфликта с Россией. Об этом заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер на Варшавском форуме по безопасности, сообщает Politico.

Американский дипломат призвал союзников уделить особое внимание военной мобильности. Для оперативного перемещения подразделений потребуется модернизировать базы, улучшить цепочки снабжения и пересмотреть договорённости о размещении американских сил. Эти меры, по его словам, необходимы для укрепления оборонных возможностей НАТО.

При этом Вашингтон продолжает пересматривать собственные обязательства за рубежом. Администрация президента Дональда Трампа стремится избежать чрезмерной нагрузки на американские ресурсы. В связи с этим Белый дом рассчитывает на более самостоятельные действия европейских партнёров.

Уитакер также потребовал от союзников увеличить военные расходы. Он раскритиковал государства, которые не выполняют принятые финансовые обязательства. В качестве одного из примеров приводится Чехия, направляющая на оборону 1,8% ВВП при целевом показателе НАТО в 2%.

Вопрос перемещения войск стал одной из тем обсуждения безопасности восточного фланга альянса. Американский постпред считает необходимым обеспечить возможность оперативной передислокации подразделений между европейскими странами. Особое значение он придал транспортной инфраструктуре и устойчивости военного снабжения.

Ранее Life.ru сообщал о решении Литвы направить до 100 военнослужащих на помощь пограничникам у Калининградской области. С соответствующей просьбой в Минобороны обратился глава МВД республики Мартинас Кателинас, и привлечь армейские подразделения планировали на несколько недель, хотя обстановка в приграничной зоне оставалась спокойной.