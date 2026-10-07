Литва направит до 100 военных к границе с Калининградской областью

Литва направит до 100 военнослужащих для усиления охраны границы с Калининградской областью. Военные будут помогать пограничникам в течение ближайших недель, сообщил министр обороны страны Робертас Каунас.

Решение приняли после обращения главы МВД Литвы Мартинаса Кателинаса. Он попросил Минобороны привлечь армейские части к охране участка литовско-российской границы.

По словам Каунаса, речь идёт о временном усилении границы на несколько недель. Кателинас при этом подчеркнул, что обстановка непосредственно на границе с Калининградской областью остаётся спокойной, а привлечение армии назвал превентивной мерой с учётом общей ситуации в регионе.

Ранее Life.ru сообщал, что Литва уже усиливала контроль вокруг Калининградской области. В ноябре 2025 года власти республики ужесточили наблюдение за транзитом россиян в регион: погранслужба, полиция и служба общественной безопасности получили задачу совместно отслеживать передвижение транзитных пассажиров и оперативно реагировать на инциденты.

Кроме того, в апреле 2026 года сейм Литвы одобрил расширение военного полигона в Таураге недалеко от Калининградской области. Одновременно парламент поддержал создание нового полигона в районе Капчяместиса. В Совбезе России тогда заявили, что Литва наращивает военный потенциал у российских границ.

Ещё одним чувствительным направлением остаётся транзит в Калининград. Осенью 2025 года литовские власти допускали возможность дополнительных ограничений, а железные дороги страны объявили о прекращении перевозки части грузов российских компаний через территорию Литвы.