Парламент Литвы предварительно проголосовал за отмену статьи конституции, которая запрещает размещение оружия массового поражения и иностранных военных баз. Окончательное решение депутаты должны принять через три месяца.

На этом фоне депутат Госдумы Андрей Красов заявил «Абзацу», что появление баз с ядерным вооружением вблизи российских рубежей значительно снизит общую безопасность в регионе. По его словам, если такие объекты появятся, они станут возможной целью для ударов.

«Это не добавляет безопасности вблизи границ Российской Федерации. Мы, соответственно, будем реагировать», — сказал парламентарий.

Красов также утверждает, что объекты размещения ядерного оружия попадут под планируемые удары Вооружённых сил РФ в случае конфликта с блоком НАТО. По мнению депутата, прибалтийские политики принимают подобные решения под внешним влиянием и не учитывают реальные риски для собственного населения.

Красов допустил, что вместо эскалации военной напряжённости Литве стоило бы заняться внутренними проблемами. Он отметил экономический упадок и массовый отток населения в регионе.

Ранее Life.ru писал, что Сейм Литвы вновь проголосовал за отмену запрета на размещение ядерного оружия. Парламент поддержал изменение конституционной нормы, ограничивающей размещение в стране оружия массового уничтожения. Для окончательного вступления поправки в силу потребуется прохождение предусмотренной Конституцией процедуры. В Кремле заявили, что России придётся принять необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности.