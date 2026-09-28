Только бы не разбежались: В Литве хотят заставить чиновников остаться при войне с Россией

Власти Литвы задумались, как пресечь бегство чиновников из страны при потенциальном конфликте с РФ. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на главу Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантаса Виткаускаса. Республика и соседняя Польша уже разрабатывают меры на случай обострения, в том числе план эвакуации через Сувалкский коридор, разделяющий Белоруссию и российскую Калининградскую область.

При этом процедура предусматривает «недопущение выезда из страны» лиц, которые «занимают определённые ключевые должности». В случае мобилизации в стране планируется закрыть границы.

«Процедуры, логистика и инфраструктурные возможности анализируются совместно с коллегами из Польши, и сам план должен быть разработан после достижения соглашения между двумя странами», — добавил Виткаускас.

Напомним, Литва и Польша договорились провести учения по эвакуации населения в случае начала войны с Россией. Порядка трёх тысяч госслужащих и добровольцы проверят действия государства при ухудшении ситуации с безопасностью.