Врачи, айтишники и инженеры: Литва готовит 100 тысяч человек на случай войны

Власти Литвы планируют расширить гражданский мобилизационный резерв страны до 100 тысяч человек. Об этом заявил глава Национального центра управления кризисами (НЦУК) Вилмантас Виткаускас.

В него могут войти государственные служащие, врачи, IT-специалисты, полицейские, логисты, энергетики и инженеры. Предполагается, что эти специалисты будут обеспечивать работу важных сфер в случае военного конфликта, радиационной угрозы, наводнений и других чрезвычайных ситуаций.

Речь идёт о сохранении непрерывной работы критически важных служб и объектов в условиях возможных кризисов.

Ранее Life.ru сообщал, что Литва впервые отработает вместе с Польшей процедуры возможной эвакуации населения через государственную границу. Такой сценарий включён в стартовавшие учения национальной мобилизационной системы «Свод Витиса — 2026».