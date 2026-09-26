Врачи, айтишники и инженеры: Литва готовит 100 тысяч человек на случай войны
Литва планирует увеличить гражданский мобилизационный резерв до 100 тыс. человек
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Власти Литвы планируют расширить гражданский мобилизационный резерв страны до 100 тысяч человек. Об этом заявил глава Национального центра управления кризисами (НЦУК) Вилмантас Виткаускас.
В него могут войти государственные служащие, врачи, IT-специалисты, полицейские, логисты, энергетики и инженеры. Предполагается, что эти специалисты будут обеспечивать работу важных сфер в случае военного конфликта, радиационной угрозы, наводнений и других чрезвычайных ситуаций.
Речь идёт о сохранении непрерывной работы критически важных служб и объектов в условиях возможных кризисов.
Ранее Life.ru сообщал, что Литва впервые отработает вместе с Польшей процедуры возможной эвакуации населения через государственную границу. Такой сценарий включён в стартовавшие учения национальной мобилизационной системы «Свод Витиса — 2026».
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