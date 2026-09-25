Литва отработает возможную эвакуацию населения через границу с Польшей

Литва впервые отработает вместе с Польшей процедуры возможной эвакуации населения через государственную границу. Такой сценарий включён в стартовавшие учения национальной мобилизационной системы «Свод Витиса — 2026», сообщает LRT.

В манёврах участвуют около трёх тысяч госслужащих, представителей муниципалитетов, ведомств и организаций, а также порядка тысячи добровольцев. Участники проверят действия государства при ухудшении ситуации безопасности и других чрезвычайных обстоятельствах.

Одной из задач станет взаимодействие с польской стороной. Глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас сообщил, что стороны намерены проверить процедуры пересечения границы, логистику и возможности инфраструктуры при потенциальной эвакуации.

Особое внимание уделят Сувалкскому коридору. По словам Виткаускаса, этот участок имеет важное значение как для военной логистики, так и для возможного перемещения гражданского населения.

В ходе учений также впервые задействуют государственный резерв. Сценарий предполагает нарушения работы энергетики и связи, повышенную нагрузку на транспорт и необходимость обеспечить непрерывность критически важных государственных функций.

Учения продлятся до 3 октября. Власти Литвы подчёркивают, что сценарий является учебным, а обычная работа государственных служб и повседневная жизнь населения прерываться не будут.

За неделю до начала этих учений Life.ru писал, что Литва уже подготовила маршрут эвакуации жителей Вильнюса в сторону Польши. Польское Подляское воеводство при этом готовится выполнять роль транзитного коридора для жителей стран Балтии.