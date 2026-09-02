В Литве начались крупные учения НАТО с участием Украины и Молдавии

Международные тактические учения «Сильный грифон 26» стартуют в Швенчёнском районе Литвы и продлятся до 20 сентября. В манёврах задействуют около 2,5 тыс. военнослужащих и примерно 500 единиц техники. Об этом сообщили в литовской армии.

К полевым занятиям привлекут военнослужащих Литвы и стран — союзников по НАТО. В составе международного контингента будут представители США, Польши, Нидерландов, Франции, Украины, Молдавии и Португалии. Главной задачей станет проверка подготовки Пехотного батальона имени великого князя литовского Маргириса. Военным предстоит отработать планирование и проведение оборонительных и наступательных операций в лесах и городской застройке.

Различные по сложности тактические сценарии позволят участникам потренироваться в выполнении манёвров, координации подразделений и принятии решений при быстро меняющейся обстановке. Совместный формат также должен повысить взаимодействие между литовскими военнослужащими и иностранными контингентами. Отдельной частью программы станет применение беспилотной авиации ANBO Литовской армии. С её помощью военные будут отрабатывать задачи от разведки и обнаружения целей до нанесения дальних ударов и противодействия вражеским дронам.

Полученные в ходе манёвров результаты позволят оценить, насколько эффективно беспилотные системы взаимодействуют с другими подразделениями. Военные также намерены проверить различные варианты их применения в общей структуре боевой подготовки. Жителей региона предупредили о передвижении вооружённых военнослужащих и военной техники, а также использовании пиротехнических средств. В период с 2 по 6 сентября отдельные подразделения будут перебрасываться из Клайпеды в Вильнюсский регион. Военная техника направится в районы Неменчине, Пабраде и Швенчёнеляй. Все эти территории связаны с маршрутами проведения учений «Сильный грифон 26».

Ранее тактическую тренировку провели экипажи малых противолодочных кораблей «Алексин» и «Кабардино-Балкария». Манёвры состоялись на морских полигонах Балтийского моря и были посвящены поиску и уничтожению субмарины условного противника. В роли цели выступила подводная лодка «Великие Луки». Для поражения имитационной цели экипажи кораблей выполнили учебные торпедные стрельбы.