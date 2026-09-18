Литва подготовила маршрут эвакуации жителей Вильнюса в Польшу в случае конфликта

Литовские власти предусмотрели эвакуацию жителей Вильнюса в сторону Польши на случай военной угрозы или серьёзного кризиса. Одно из трёх основных направлений вывоза населения из столицы ведёт к польской границе, сообщает Polskie Radio.

Власти Подляского воеводства Польши уже готовят регион к возможной роли транзитного коридора для жителей стран Балтии.

Порядок эвакуации будет зависеть прежде всего от места возникновения угрозы и её масштаба. Ещё два основных маршрута из Вильнюса ведут на север и запад Литвы.

Представитель Департамента гражданской обороны Вильнюсского городского самоуправления Жигимантас Соловьёвас подчеркнул, что покидать город необходимо ещё до появления непосредственной опасности. Во время обстрела рассчитывать на эвакуацию по предусмотренным маршрутам жители уже не смогут. В такой ситуации им необходимо будет укрыться в убежищах.

Ранее Life.ru рассказывал о значении Сувалкского коридора между Польшей и Литвой. Этот участок представляет собой единственный сухопутный маршрут, связывающий страны Балтии с остальной территорией НАТО через Польшу. Через него проходят автомобильные и железнодорожные коммуникации, поэтому регион занимает важное место в оборонном и логистическом планировании Варшавы и Вильнюса.