Россиянин переплыл Неман ради убежища в Литве, но через пять часов его отправили обратно

Гражданин России переплыл Неман из Калининградской области и попросил политическое убежище в Литве, однако спустя несколько часов его вернули обратно. Мужчину задержали на литовском берегу 17 сентября, сообщает Lrytas.

По уточнённым данным литовской погранслужбы, россиянину 68 лет. Его обнаружили в Пагегяйском самоуправлении около 14:00. При задержании мужчина сопротивления не оказывал.

Во время опроса он заявил, что на родине его якобы преследуют из-за активности в социальных сетях, и попросил предоставить ему убежище. Ситуацию оценивали пограничники и Департамент государственной безопасности Литвы.

Литовская сторона заявила, что не обнаружила данных об угрозах мужчине или обстоятельств, позволяющих отнести его к категории уязвимых лиц. Кроме того, как пишет Lrytas со ссылкой на погранслужбу, рассказ россиянина вызвал вопросы из-за непоследовательности. В результате ему отказали во въезде.

После примерно пяти часов разбирательства мужчину обеспечили сухой одеждой и вернули в Калининградскую область через пункт пропуска Панемуне. Предварительное расследование в отношении него литовские власти не начинали.

Попытки попасть в Литву из Калининградской области через Неман происходят редко. В феврале 2026 года пограничники задержали 68-летнего мужчину с гражданством России, Германии и Ирландии, который перешёл замёрзшую реку. Тогда было начато расследование о незаконном пересечении государственной границы.

Ранее сообщалось, что нарушивший границу рыбак вернулся из РФ в Литву после разговора с пограничниками. Инцидент произошёл на пограничном Виштынецком озере, где мужчина потерял управление своей резиновой моторной лодкой.