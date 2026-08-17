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17 августа, 19:48

Туннель, побег и скандал: Глава погранслужбы Литвы ушёл после ЧП на границе

Начальник погранслужбы Литвы подал в отставку из-за ЧП с мигрантами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас покинул свой пост после скандала с прорывом мигрантов через границу. Генерал заявил о решении уйти после того, как в СМИ появилась информация об обстоятельствах инцидента, сообщили литовские власти. Об отставке руководителя погранслужбы рассказал министр внутренних дел Литвы Мартинас Касцелиус. По его словам, Любаевас сам уведомил руководство о своём решении.

«Генерал Любаевас меня лично уведомил о том, что, оценив все сложившиеся обстоятельства и не желая ставить под вопрос репутацию и престиж пограничного ведомства, он решил оставить пост начальника», – заявил министр.

Причиной ухода мог стать инцидент, который произошёл 26 июля в Лаздияйском районе. Пограничники обнаружили на границе с Белоруссией 11-метровый туннель, через который пытались попасть нелегальные мигранты.

Сотрудники задержали четверых человек, однако после этого из подземного прохода вышли ещё около 20 нарушителей. Из-за численного превосходства группы пограничникам пришлось отступить, а позже стало известно, что мигранты смогли снова пересечь границу и вернуться в Белоруссию. Случай вызвал широкий резонанс в Литве и стал предметом разбирательств. После публикаций в СМИ власти начали оценивать действия погранслужбы и ситуацию вокруг охраны рубежа.

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Ранее Life.ru писал, что Литва решила усилить защиту границ с Россией и Белоруссией масштабными инженерными сооружениями. Власти страны планируют потратить около €50 млн на создание рвов, парков контрмобильности и размещение заграждений для остановки техники. Проект рассчитан на несколько лет и должен стать частью обновлённой программы укрепления границы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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